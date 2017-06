By

【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)警方正通緝一名非洲裔,懷疑他與一宗毀壞案及企圖爆竊車輛案有關,並公開一張匪徒疑似犯案中的圖片。

警方相信,這名男子涉嫌在4月25日,在40街600號路段,毀壞及企圖爆竊一輛汽車。

男子年約20至30歲,案發時身穿黑色有帽衛衣,灰色褲及深色運動鞋,警方呼籲有匪徒消息的人士,請致電(510) 238-7239與警方聯絡。

更多新聞:

Sunnyvale市槍擊案 兩男中槍一死一傷

賓州超市員工槍殺3同事後吞槍自殺

Craigslist賣家Daly City交易時遇劫 警緝白人疑犯

兩賊匪闖Great Mall偷走兩個愛馬士皮包 價值45,000元

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。