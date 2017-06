By

【KTSF】

東灣奧克蘭市週五凌晨發生槍擊命案,一男一女中槍死亡,警方正在找尋涉案兇徒。

凌晨1時25分左右,警方接報到達85大街1400號調查一宗槍擊案,到場後發現一男一女中槍,急救人員對二人搶救無效,當場宣告不治。

當局尚未公布二人的身分,任何人如能對案件提供消息,請聯絡奧克蘭市警方,電話:(510) 238-3821,或報案熱線:(510) 238-7950。

