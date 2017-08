By

【KTSF 劉瑩報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)警方現正向公眾尋求線索,尋找在上週涉嫌持械搶劫的疑犯。

事發在7月31日,地點位於International大道2700號路段,疑犯被指走入一間店舖,用槍指嚇店員,並要求對方拿出現金,然後徒步逃離。

據警方消息,疑犯為25至30歲非洲裔男子,身高6呎,體重約180磅,棕色眼睛,深色頭髮,案發時穿灰色連帽衫,前面印有GAP字樣,藍褲。

奧克蘭市警方已懸紅2,500美元緝拿疑犯歸案,任何人如有線索,請聯絡奧克蘭市警方,電話:(510) 238-3326。

