【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)市中心一間銀行週二早上被賊匪打劫,警方在案發4分鐘後快速將疑犯拘捕,並起回銀行損失的金錢。

事發於City National Bank,警方在早上10時10分接獲舉報,指銀行被賊匪打劫。

正在巡邏的警員立即到達現場,在銀行保安員的協助下,於Franklin街1900號將疑犯拘捕。

