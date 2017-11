奧克蘭街頭近日頻現汽車雜耍 警方加強掃蕩

By

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)深夜近幾星期出現不少非法的汽車雜耍活動,有人甚至計劃在週六晚舉行大型活動,報導指警方週六晚發現有200幾架車聚集,於是前去清場,拖走幾架車,事件無傷亡報告,也沒有人被捕,但是會對此類行為加緊執法。

而在週五晚11時多,有一班人聚集在36街夾International大道附近觀看跑車車手表演原地高速旋轉,簡稱”冬甩旋轉”,吸引很多途人的目光。

過了不久,有警車就來清場,未知拘捕多少人,不過就拖走了兩部車。

警方表示有人在社交網站發起於週六晚舉行大型汽車雜耍活動,甚至有車手從南加州慕名而來。

當局重申,絕不容忍這些人跑來搞破壞然後閃人,又表示已加派巡邏,部署直昇機等,準備拉人、發告票、拖車。

警方又指,雖然過去幾月拘捕過一些涉嫌搞汽車雜耍的人,但是這種活動幾乎每星期都在進行,有如玩”兵捉賊”,警方人數不夠多。

警方稱,這類集會通常惹來兇殺、槍擊、致命車禍等罪案,而在奧克蘭碼頭附近,這條公路是雜耍熱點,過去一年有幾千人曾聚集在此。

