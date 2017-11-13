奧克蘭街頭近日頻現汽車雜耍 警方加強掃蕩

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東灣奧克蘭市（屋崙）深夜近幾星期出現不少非法的汽車雜耍活動，有人甚至計劃在週六晚舉行大型活動，報導指警方週六晚發現有200幾架車聚集，於是前去清場，拖走幾架車，事件無傷亡報告，也沒有人被捕，但是會對此類行為加緊執法。

而在週五晚11時多，有一班人聚集在36街夾International大道附近觀看跑車車手表演原地高速旋轉，簡稱”冬甩旋轉”，吸引很多途人的目光。

過了不久，有警車就來清場，未知拘捕多少人，不過就拖走了兩部車。

警方表示有人在社交網站發起於週六晚舉行大型汽車雜耍活動，甚至有車手從南加州慕名而來。

當局重申，絕不容忍這些人跑來搞破壞然後閃人，又表示已加派巡邏，部署直昇機等，準備拉人、發告票、拖車。

警方又指，雖然過去幾月拘捕過一些涉嫌搞汽車雜耍的人，但是這種活動幾乎每星期都在進行，有如玩”兵捉賊”，警方人數不夠多。

警方稱，這類集會通常惹來兇殺、槍擊、致命車禍等罪案，而在奧克蘭碼頭附近，這條公路是雜耍熱點，過去一年有幾千人曾聚集在此。

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