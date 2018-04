By

【KTSF 吳宇斌報道】

東灣奧克蘭(屋崙)市議會上週通過租客遷出條例,旨在加強保護市內租客,新例將於5月1日正式生效。

新條例包含很多保護租客的條款,例如要求房東在租客遷出時,需要提供一份書面聲明,表明租客有權拒絕簽訂遷出協議,而且業主不得報復。

租客有權在特定情況下,重新考慮和撤銷協議,並明確提出市府對遷出協議內最低重新安置費用。

如果房東違反條例,而且租客是長者、殘疾人士或患有重病,房東可能會受到更嚴重的處罰。

在新法例之下,業主有責任向市府的租金調整計劃,提供遷出協議的副本。

同時業主需要向租客提供以協商時使用的語言寫成的副本,而使用的語言則取決於租客精通的語言,例如中文。

市府律師表示,該新法例能幫助市府辨識使用欺詐手段逼遷的房東。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。