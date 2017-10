By

東灣奧克蘭市(屋崙)華埠週二凌晨有汽車撞樹,導致一人受傷,情況危殆。

事發於凌晨1時12分左右,地點在Harrison街800號路段。

警方稱,該輛汽車當時載有3人,車禍後,其中一人要送院治療,傷勢危殆,當局尚未公布車禍的細節。

