【KTSF 萬若全報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市政府宣布,這個暑假將向市內的兒童及青少年提供免費午餐。

這項免費午餐計劃從週一開始到8月11號結束,共有70個組織參與贊助,包括奧克蘭學區、圖書館、公園娛樂中心、宗教組織、阿拉米達食物銀行等等。

只要是18歲以下的兒童及青少年,前往任何參與的機構,就可以領取免費的午餐以及零食。

根據統計,奧克蘭市有兩萬名的學童必須依賴政府提供的免費營養午餐,而暑假期間,還是有低收入戶的家庭有困難提供孩子營養的午餐。

想要吃到免費午餐索取地點,可以打電話到阿拉米達物銀行查詢,電話:1-800-870-FOOD。

查詢網站:http://www2.oaklandnet.com/government/o/DHS/o/ChildrenYouthServices/OAK022080

