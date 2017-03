By

【KTSF 林佩樺報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)新上任的警察局長成為新聞焦點,原因竟然跟撞車有關。

奧克蘭警方證實,剛上任的奧克蘭警局局長Anne Kirkpatrick,上週五駕駛一輛SUV車,在停車時撞倒後方的摩托車,無人受傷。

她有守在原地,等警察到場,也有向警方作供

