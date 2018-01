By

東灣奧克蘭(屋崙)市中心一座空置了30年的舊樓,將會翻新重建成為一座18層高的商業大廈。

全新的商業大廈The Key at 12th,地點在Broadway街1100號,對面就是12街捷運站,預料明年年底完工。

市府表示,希望吸引公司等機構搬來奧克蘭。

奧克蘭市長Libby Schaaf說:”這地址在市中心空置了很久,是市中心的一個傷疤,這個新建設方向將為奧克蘭居民帶來工作。”

報導指,加州大學去年已跟發展商Ellis Partners簽了租約,租用大廈差不多一半的空間。

這個地址是舊Key System大樓遺址,該建築物在1989年灣區大地震時損毀,之後一直空置至今。

