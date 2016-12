By

【KTSF 陳嘉琪報導】

新年即將到來,東灣奧克蘭市(屋崙)的打工人士最先迎來好消息,奧克蘭從元旦開始,最低時薪將增加至12.86元,踏入2017年,奧克蘭最低時薪由12.55元加至12.86元。

這次工資調整是根據2014年選民投票通過的FF提案而定,奧克蘭市府人員指出,工資的升幅是根據灣區的物價指數而定,升幅大約是2.5%。

但就算調整了,比起灣區部分城市的仍然為低,舊金山的最低時薪是13元。

東灣Emeryville的最低時薪是13元,而大企業就是14.82元。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。