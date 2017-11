奧克蘭市長建議居民租房給露宿者惹爭議

By

東灣奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf日前在一個講及自己施政的會議上指,鼓勵市民把空置的房屋或臥室,出租給無家可歸人士,引起當地很大的爭議。

有奧克蘭居民表示,這個做法不可行,亦不會照做。

不過原來這不是新的構思,灣區社區服務組織BACS過去4年都致力於讓業主自願提供房屋,幫助無家可歸的人過渡,直到他們找到固定的住所,而服務中心則會付給業主每月300到1,200美元的房租。

BACS的負責人表示,人們越來越有創新精神,而市長的提議也可能大大幫助解決無家可歸問題。

據悉BACS的項目目前有150個業主參與,其中90%的無家可歸人士都因為有這個過渡住房的福利,在兩年內找到工作搬到新家。

但是有些奧克蘭居民不看好這個提議,Daniel Tanenbaum是一個藝術家,他說自己一個人在灣區生活就很艱辛,更不要說幫助他人。

奧克蘭市長Schaaf表示,無家可歸問題非常棘手,她希望有更多居民站出來幫助解決。

