奧克蘭市長表態有意連任 上任兩年工作有起有落

【KTSF 梁秋玉報導】

奧克蘭市長Libby Schaaf雖然仍有兩年任期,不過她已透露有意競選連任。

51歲的Libby Schaaf表示,她沒有計劃在2018年11月的選舉中競選其它更高公職,如果她能連任成功,她希望繼續代表奧克蘭發聲。

而擔任市長兩年以來,她的工作也有起有落,上任第一年,她推動奧克蘭發展經濟,包括一些房屋計劃,同時協同警察部門減少罪案。

不過第二年卻爆出奧克蘭多名警員涉及與一名未成年少女的性醜聞,以致當時的警察局長Sean White辭職,有4名警員被起訴。

而去年12月又發生一個貨倉因違規改建並超員居住最後造成火災,導致36人喪生的慘劇,奧克蘭消防局長於今年3月退休,Schaaf目前需要招聘填補這個空缺。

不過舊金山紀事報在2月所做的民調顯示,對Schaaf工作滿意的人仍然有五成。

