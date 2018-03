被批洩露移民局搜捕風聲 奧克蘭市長堅稱無做錯

By

【KTSF 梁秋玉報導】

奧克蘭市長Libby Schaaf上週六洩露聯邦移民及海關執法局(ICE)的突襲行動,ICE副局長指責Schaff的行為不負責任,提醒了犯罪分子,並增加了執法人員行動的危險,還可能令他們抓錯人,Schaaf週三就此做出回應。

Schaaf說:”我們要抗擊這個種族計謀,它試圖說服美國人相信,移民是危險罪犯,這可不對。”

Schaaf 還反駁說,她上週六的決定,是給所有居民時間,清楚了解他們的權利及合法選擇權,她的意願是一個家庭能利用該信息,讓一家人不分開。

她還指責特朗普政府的搜捕非法移民的行動,是針對有庇護政策的加州。

Schaaf說:”聯邦政府利用我們的資源,執行特朗普政府的報復性計策,他們針對加州,我們所有人都應感到憤怒。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。