被批洩露移民局搜捕風聲 奧克蘭市長堅稱無做錯

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【KTSF 梁秋玉報導】

奧克蘭市長Libby Schaaf上週六洩露聯邦移民及海關執法局（ICE）的突襲行動，ICE副局長指責Schaff的行為不負責任，提醒了犯罪分子，並增加了執法人員行動的危險，還可能令他們抓錯人，Schaaf週三就此做出回應。

Schaaf說：”我們要抗擊這個種族計謀，它試圖說服美國人相信，移民是危險罪犯，這可不對。”

Schaaf 還反駁說，她上週六的決定，是給所有居民時間，清楚了解他們的權利及合法選擇權，她的意願是一個家庭能利用該信息，讓一家人不分開。

她還指責特朗普政府的搜捕非法移民的行動，是針對有庇護政策的加州。

Schaaf說：”聯邦政府利用我們的資源，執行特朗普政府的報復性計策，他們針對加州，我們所有人都應感到憤怒。”

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