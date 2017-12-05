奧克蘭公務員工會發動罷工 市長稱罷工屬非法

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東灣奧克蘭市（屋崙）市政府與公務員的勞資合約談判沒有結果，接近3,000名公務員週二早上7時開始發動罷工，除了消防與警方之外，市政府大部分服務都會暫停。

奧克蘭市長Libby Schaaf週一晚發表聲稱，公務員工會發動的罷工是非法的，而市府將會提出觸犯不公平勞工條例的投訴。

市長Schaaf在聲明中稱，工會的罷工將會影響奧克蘭市所有居民，尤其是弱勢社群，她對工會的決定感到失望，也稱合約談判並非陷入僵局。

工會領袖週一表示，除非市府接受工會提出的一份一年短期合約，否則週二會發動罷工，工會稱罷工的原因除不滿加薪幅度外，也指責市府曾多次觸犯不公平勞工條例的規定，人手安排也經常短缺。

因應這次罷工，奧克蘭市府大樓週二會關門，圖書館、市府經營的老人中心和托兒中心會暫停，市內的公廁不會開放，掃街服務和票控違例停車的行動也會暫停。

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