奧克蘭市長與華埠僑社領袖晚宴 談移民與治安（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

東灣奧克蘭市（屋崙）市長Libby Schaaf週二到奧克蘭華埠與華裔社區領袖共進晚餐，談到社區所關注的話題，包括移民與治安，她強調奧克蘭比以前更加安全。

市長Schaaf週二穿著喜氣洋洋的旗袍，帶著她的華裔助手時晨光，到華埠的金牡丹餐廳，出席當地華人僑界特別為市長舉辦的春節慶會，奧克蘭所有的主要僑團，包括龍岡、黃氏、李氏，以及屋崙華人總會等近300人出席。

市長談到華裔社區近日關注的移民政策議題時說：”在特朗普執政之下，我們要說明清楚，我們很愛護我們的移民社區，我們也歡迎難民到奧克蘭來，這是我們的優先要務，我們將會保護所有的居民，並且慶祝我們的多元化。”

市長還特別向在場的僑界人士，介紹市府新任的公共安全主任。

談到華埠的治安問題，她表示，不僅是華埠，奧克蘭全市的犯罪率均呈現顯著的下降。

市長Schaaf說：”我們看到了絕佳的勢頭，對於奧克蘭的治安來說，過去4年來，我們減少暴力罪案20%，槍擊和謀殺案減少了約40%，也減少了住家報竊案60%，奧克蘭已經變得更安全，所以我們要繼續做好現在工作，但是也要加強警力。”

Libby Schaaf強調，會繼續增聘警員，也高度讚揚新任的警察局長Anne Kirkpatrick，相信在她的領導下，能整頓好奧克蘭市警局，也讓治安做得更好。

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