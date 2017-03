奧克蘭市長與華埠僑社領袖晚宴 談移民與治安（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)市長Libby Schaaf週二到奧克蘭華埠與華裔社區領袖共進晚餐,談到社區所關注的話題,包括移民與治安,她強調奧克蘭比以前更加安全。

市長Schaaf週二穿著喜氣洋洋的旗袍,帶著她的華裔助手時晨光,到華埠的金牡丹餐廳,出席當地華人僑界特別為市長舉辦的春節慶會,奧克蘭所有的主要僑團,包括龍岡、黃氏、李氏,以及屋崙華人總會等近300人出席。

市長談到華裔社區近日關注的移民政策議題時說:”在特朗普執政之下,我們要說明清楚,我們很愛護我們的移民社區,我們也歡迎難民到奧克蘭來,這是我們的優先要務,我們將會保護所有的居民,並且慶祝我們的多元化。”

市長還特別向在場的僑界人士,介紹市府新任的公共安全主任。

談到華埠的治安問題,她表示,不僅是華埠,奧克蘭全市的犯罪率均呈現顯著的下降。

市長Schaaf說:”我們看到了絕佳的勢頭,對於奧克蘭的治安來說,過去4年來,我們減少暴力罪案20%,槍擊和謀殺案減少了約40%,也減少了住家報竊案60%,奧克蘭已經變得更安全,所以我們要繼續做好現在工作,但是也要加強警力。”

Libby Schaaf強調,會繼續增聘警員,也高度讚揚新任的警察局長Anne Kirkpatrick,相信在她的領導下,能整頓好奧克蘭市警局,也讓治安做得更好。

