By

【KTSF】

聯邦移民及海關執法局(ICE)發表聲明指責奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf,事前公開突擊行動情報後,司法部宣布,對Schaaf此舉展開調查,Schaaf週五接受媒體訪問時重申自己無做錯。

市長Schaaf說:”我有法律顧問,很多律師支持,我有信心,我的做法是合法合理,我很難相信今日的美國,提醒居民他們的法律權利都是犯法。”

ICE在北加州的突擊行動,原本目標捉拿近千名無證人士,不過Schaaf在行動前公開情報,當局公開指責Schaaf此舉,令到800多名危險的無證移民未被拘捕及遣返。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。