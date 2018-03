By

【KTSF】

880公路北行線位於東灣奧克蘭市(屋崙)路段,週日傍晚發生槍擊案,造成一人受傷。

加州公路巡警(CHP)表示,週日傍晚約6點,警方接報在Coliseum附近的880公路上發生兩車相撞的事故。

警員到達現場時,發現路邊有一架遭棄置的汽車,警員未在現場發現任何人。

隨後,CHP接到奧克蘭警方消息指,有一名好心路人正送中槍傷者到醫院救治。

CHP接著在公路發現二人,並將傷者送往醫院救治,警方目前仍在調查案件。

