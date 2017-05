By

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)一名越裔男子,上週六在舊金山以北的Mendocino縣海岸潛水捕捉鮑魚時,不幸遇溺死亡。

死者是58歲男子Steve Nguyen,他當天在1號公路對出的Bowling Ball海灘捕捉鮑魚,在潛水時突然遇溺,其友人立即合力救他出水面,並對他急救,但他於早上9時17分不治。

