兩乘客捷運列車上被人持刀襲擊 涉案男子被捕

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位於東灣奧克蘭（屋崙）的Coliseum捷運站，上週六下午發生的傷人案，警方公布疑犯為一名32歲的白人男子，他被指在接受警方問話期間已承認犯案，但並無解釋襲擊乘客的原因。

根據捷運警方的消息，疑犯為32歲的舊金山居民Robert Dolph。

Dolph上車後，被指在車廂內來回踱步，喃喃自語，有時大聲叫喊，乘客中一對兄妹見狀，正準備在Coliseum站下車避開疑犯，就在下車的時候，疑犯被指拿出大刀襲擊該對兄妹。

當時一名熱心人士David Harris協助，將疑犯按在地上，警方用手扣拘捕疑犯，事故造成3人受傷。

該對兄妹頭部受傷，被送院治理，60幾歲的哥哥截至週日仍然情況嚴重，50幾歲妹妹則情況穩定，見義勇為的Harris則手部受傷。

警方指疑犯目前已經承認犯案，但無解釋犯案動機，目前被收押在Dublin市的Santa Rita監獄，並被起訴兩項意圖謀殺罪。

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