兩乘客捷運列車上被人持刀襲擊 涉案男子被捕

位於東灣奧克蘭(屋崙)的Coliseum捷運站,上週六下午發生的傷人案,警方公布疑犯為一名32歲的白人男子,他被指在接受警方問話期間已承認犯案,但並無解釋襲擊乘客的原因。

根據捷運警方的消息,疑犯為32歲的舊金山居民Robert Dolph。

Dolph上車後,被指在車廂內來回踱步,喃喃自語,有時大聲叫喊,乘客中一對兄妹見狀,正準備在Coliseum站下車避開疑犯,就在下車的時候,疑犯被指拿出大刀襲擊該對兄妹。

當時一名熱心人士David Harris協助,將疑犯按在地上,警方用手扣拘捕疑犯,事故造成3人受傷。

該對兄妹頭部受傷,被送院治理,60幾歲的哥哥截至週日仍然情況嚴重,50幾歲妹妹則情況穩定,見義勇為的Harris則手部受傷。

警方指疑犯目前已經承認犯案,但無解釋犯案動機,目前被收押在Dublin市的Santa Rita監獄,並被起訴兩項意圖謀殺罪。

