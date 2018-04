奧克蘭啟動311熱線電話 方便市民舉報問題

By

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)週一正式啟動311電話,市民日後可以打311向市政府報告有人非法棄置垃圾,以及地面坑洞等問題。

奧克蘭市長Libby Schaaf週一撥打311,向市府報告在街道上有人非法棄置床褥。

Schaaf說:”我想報告有人棄置垃圾,有幾個床墊被人扔在Foothill大道2621號。”

接線員說:”我們會交給非法棄置垃圾部門處理,還有什麼需要我們幫忙嗎?”

從前,如果要報告這類問題,市民需要查看市府部門電話,這個小冊子上就有160多個政府部門電話號碼,現在只需要記住311。

Schaaf說:”我多年來盼望這個時刻到來,這個不太幫得上忙的小冊子,我們現在不需要了,你只需要知道311。”

在奧克蘭市內用手機或是固網電話,就可以直接打311,有中文服務。

接線錄音:”多謝你打電話來屋崙311,工務局服務中心,講廣東話,請按3。”

如果在奧克蘭市以外地區,可以打(510) 615-5566。

除了非法棄置垃圾和坑洞問題之外,居民也可以報告塗鴉、交通燈或停車咪錶失靈等問題,大家也可以下載OAK311手機App與奧克蘭市府聯繫。

市府工務局負責人提醒市民,如果遇到比較緊急的問題,例如有物件阻礙街道、樹木倒塌、水浸或污水渠氾濫,應該致電311,而不是使用App。

市民在非辦公時間打311,電話將接通到消防局,當局會派人處理問題。

