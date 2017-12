奧克蘭市府職員繼續罷工 勞資談判未有結果（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市府員工罷工,勞資雙方週四的談判仍未有結果,罷工週五會持續。

奧克蘭市府罷工踏入第3天,一些職工在市府服務中心外抗議,他們不滿市府工資低,流失率高,人手不足,令他們難有效服務市民。

工會也批評市府聘請過多兼職員工,而這些員工沒福利等保障,當中重災區是圖書館、公園和其他休憩設施。

在奧克蘭華埠,圖書館也繼續未有開放,街道上垃圾仍沒人收。

勞方要求今明兩年每年加薪4%,代表3,000名罷工職員的工會形容,談判沒重大進展,他們已拒絕資方提出今年加薪4%,但明年視乎市收益加薪2%的方案。

資方聲言,已提出最後最好的方案,市長發聲明指市府要量入為出。

奧克蘭市財政局估計,這方案未來兩年會增加市府約2,200萬元開支,可能會帶來696萬元的財赤。

