奧克蘭市府職員繼續罷工 勞資談判未有結果（視頻）

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【KTSF 游瑋珊報導】

東灣奧克蘭（屋崙）市府員工罷工，勞資雙方週四的談判仍未有結果，罷工週五會持續。

奧克蘭市府罷工踏入第3天，一些職工在市府服務中心外抗議，他們不滿市府工資低，流失率高，人手不足，令他們難有效服務市民。

工會也批評市府聘請過多兼職員工，而這些員工沒福利等保障，當中重災區是圖書館、公園和其他休憩設施。

在奧克蘭華埠，圖書館也繼續未有開放，街道上垃圾仍沒人收。

勞方要求今明兩年每年加薪4%，代表3,000名罷工職員的工會形容，談判沒重大進展，他們已拒絕資方提出今年加薪4%，但明年視乎市收益加薪2%的方案。

資方聲言，已提出最後最好的方案，市長發聲明指市府要量入為出。

奧克蘭市財政局估計，這方案未來兩年會增加市府約2,200萬元開支，可能會帶來696萬元的財赤。

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