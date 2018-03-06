奧克蘭一酒店搜出爆炸物 警拘疑涉案父子

2018年3月6日 上午9:07 By Leave a Comment

【KTSF】

東灣奧克蘭市（屋崙）一間酒店週一晚懷疑有人在房間內藏有爆炸物，警方出動防爆小組，並疏散部分酒店房客，最後拘捕一對父子。

(CHP Golden Gate Division)

週一晚約6點，加州公路巡警（CHP）和奧克蘭市警察到達位於Embarcadero 1700路段的Homewood酒店，搜查一間酒店房內以及一輛停泊在停車場的Pick Up貨車內的疑似爆炸物，並疏散部分酒店住客。

隨後防爆小組到場處理，3個小時後宣布行動結束。

根據警方的消息，在上週日凌晨4點43分，CHP警方截停一輛本田CRV，並在車上搜出製造爆炸物的材料。

駕駛CRV的疑犯及其父親住在Homewood酒店，因此CHP申請了搜查令，搜查該酒店房。

警方在週一晚以藏有破壞性裝置及製造材料拘捕該對父子，當局沒有公佈更多的細節，案件仍在調查中。

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