奧克蘭一酒店搜出爆炸物 警拘疑涉案父子

東灣奧克蘭市(屋崙)一間酒店週一晚懷疑有人在房間內藏有爆炸物,警方出動防爆小組,並疏散部分酒店房客,最後拘捕一對父子。

週一晚約6點,加州公路巡警(CHP)和奧克蘭市警察到達位於Embarcadero 1700路段的Homewood酒店,搜查一間酒店房內以及一輛停泊在停車場的Pick Up貨車內的疑似爆炸物,並疏散部分酒店住客。

隨後防爆小組到場處理,3個小時後宣布行動結束。

根據警方的消息,在上週日凌晨4點43分,CHP警方截停一輛本田CRV,並在車上搜出製造爆炸物的材料。

駕駛CRV的疑犯及其父親住在Homewood酒店,因此CHP申請了搜查令,搜查該酒店房。

警方在週一晚以藏有破壞性裝置及製造材料拘捕該對父子,當局沒有公佈更多的細節,案件仍在調查中。

