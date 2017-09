By

【KTSF】

東灣奧克蘭山(屋崙山)週二早上發生4級草叢山火,居住在580公路以東和Edwards Drive的居民需要緊急疏散。

中午1時左右,警方稱正在疏散居住在Bayview Drive、Skyview Drive、Ridgemont Drive、Viewcrest Drive 和Campus Drive 13650路段的所有住戶。

當局已呼籲民眾避免到該區,目前有約50幢住屋受到山火威脅。

截至中午1時,火場面積已擴展到20英畝,火勢蔓延速度緩慢。

當局是於中午12時13分接獲火警舉報,地點在Mountain大道夾Edwards大街。

鑑於天氣乾燥導致火災危險升高,國家氣象局早前已在東灣山區發放火災紅色警報,有效期由週二至週三下午。

