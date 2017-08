By

【KTSF 陳令楠報導】

在灣區捷運(BART)Coliseum站,週日凌晨近2點發生搶劫案,4名疑犯搶走一名男人的手錶、錢包、手機,隨後逃離現場。

警方表示,疑犯為20多歲的非洲裔男人,身穿奧克蘭Raiders球衣。

