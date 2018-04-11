奧克蘭兩車相撞婦人3童受傷 肇事司機逃逸

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東灣奧克蘭市（屋崙）週二晚發生傷人車禍，一名25歲婦人駕車時被另一輛汽車撞傷，車內3名女童也受傷，需要送院救治，其中一名孩童傷勢危殆。

警方於晚上9時左右接報，到達35街夾Paxton大街的車禍現場，一輛Infiniti SUV多功能車撞上另一輛汽車，肇事司機拔足逃跑。

駕駛被撞汽車的婦人傷勢穩定，受傷的女童分別8歲、9歲和10歲，當中9歲女童傷勢危殆，她們都居住在奧克蘭市。

警方稱，婦人當時駕車掉頭，駛上35大街南行線，期間被同樣南行的SUV撞上，兩車相撞後，衝力再令兩車反彈撞上停在路旁的汽車。

警方估計車禍可能涉及超速，但由於肇事司機逃離現場，暫時未知車禍是否也涉及醉駕。

任何人如能對車禍提供消息，請聯絡奧克蘭市警方，電話： (510) 777-8542。

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