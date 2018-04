奧克蘭兩車相撞婦人3童受傷 肇事司機逃逸

By

東灣奧克蘭市(屋崙)週二晚發生傷人車禍,一名25歲婦人駕車時被另一輛汽車撞傷,車內3名女童也受傷,需要送院救治,其中一名孩童傷勢危殆。

警方於晚上9時左右接報,到達35街夾Paxton大街的車禍現場,一輛Infiniti SUV多功能車撞上另一輛汽車,肇事司機拔足逃跑。

駕駛被撞汽車的婦人傷勢穩定,受傷的女童分別8歲、9歲和10歲,當中9歲女童傷勢危殆,她們都居住在奧克蘭市。

警方稱,婦人當時駕車掉頭,駛上35大街南行線,期間被同樣南行的SUV撞上,兩車相撞後,衝力再令兩車反彈撞上停在路旁的汽車。

警方估計車禍可能涉及超速,但由於肇事司機逃離現場,暫時未知車禍是否也涉及醉駕。

任何人如能對車禍提供消息,請聯絡奧克蘭市警方,電話: (510) 777-8542。

