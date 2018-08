奧克蘭不足兩天4人死於槍下 死者中有亞裔

By

東灣奧克蘭市(屋崙)過去數天接連發生多宗兇殺案,警方有見及此,已調派更多警員上街巡邏。

代理警察局長LeRonne Armstrong說:”這等程度的暴力是不能容忍的,局方對此非常重視。”

在週日早上至週一下午,奧克蘭市發生多宗槍擊案,共造成4人死亡,另外4人受傷。

第一宗案件在週日凌晨1時左右發生,兩人在E街9500號路段中槍,其中一人當場死亡,另一人送院治療。

死者已證實是21歲男子Polo Demetrio Pablocalmo,居住在奧克蘭市,警方稱,這宗兇案與一場派對發生的爭執事故有關,當晚有一輛汽車駛至現場,有人從車內開槍,Pablocalmo中槍身亡。

至週日凌晨2時21分左右,兩男一女在International大道1100號路段中槍受傷,其中一名中槍的31歲亞裔男子Xin Hoang送院後傷重不治,另外兩人傷勢穩定,Hoang居住在Union City。

第三宗兇殺案在週日晚上7時左右發生,地點在International大道附近的72大街1300號路段。

一名38歲男子當場不治,一名女子中槍後送院治療,傷勢穩定。

第四宗槍擊案在一個街口外發生,地點在International大道7100號路段,時間在週一下午4時10分。

警員到場後發現36歲奧克蘭男子MMario Thomas中槍,稍後死亡,他成為奧克蘭市今年第46名兇殺案死者,去年同期共錄得42宗兇殺案。

警方稱,週日兩宗兇殺案並沒有關連,都是因為爭執而釀成血案,第三及第四宗兇殺案估計涉及街頭毒品買賣。

因應這連串暴力事件,奧克蘭警方已調派更多警員及警車到區內巡邏,並啟動一個流動指揮中心隨時應對突發事故。

