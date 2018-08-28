奧克蘭不足兩天4人死於槍下 死者中有亞裔

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東灣奧克蘭市（屋崙）過去數天接連發生多宗兇殺案，警方有見及此，已調派更多警員上街巡邏。

代理警察局長LeRonne Armstrong說：”這等程度的暴力是不能容忍的，局方對此非常重視。”

在週日早上至週一下午，奧克蘭市發生多宗槍擊案，共造成4人死亡，另外4人受傷。

第一宗案件在週日凌晨1時左右發生，兩人在E街9500號路段中槍，其中一人當場死亡，另一人送院治療。

死者已證實是21歲男子Polo Demetrio Pablocalmo，居住在奧克蘭市，警方稱，這宗兇案與一場派對發生的爭執事故有關，當晚有一輛汽車駛至現場，有人從車內開槍，Pablocalmo中槍身亡。

至週日凌晨2時21分左右，兩男一女在International大道1100號路段中槍受傷，其中一名中槍的31歲亞裔男子Xin Hoang送院後傷重不治，另外兩人傷勢穩定，Hoang居住在Union City。

第三宗兇殺案在週日晚上7時左右發生，地點在International大道附近的72大街1300號路段。

一名38歲男子當場不治，一名女子中槍後送院治療，傷勢穩定。

第四宗槍擊案在一個街口外發生，地點在International大道7100號路段，時間在週一下午4時10分。

警員到場後發現36歲奧克蘭男子MMario Thomas中槍，稍後死亡，他成為奧克蘭市今年第46名兇殺案死者，去年同期共錄得42宗兇殺案。

警方稱，週日兩宗兇殺案並沒有關連，都是因為爭執而釀成血案，第三及第四宗兇殺案估計涉及街頭毒品買賣。

因應這連串暴力事件，奧克蘭警方已調派更多警員及警車到區內巡邏，並啟動一個流動指揮中心隨時應對突發事故。

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