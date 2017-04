By

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)週一晚至週二凌晨6個小時內發生多宗槍擊案,造成5名男子中槍受傷。

第一宗案件在週一下午5時59分發生,地點在E街10600號路段,案中有3名男子中槍受傷,年齡分別是22歲、27歲和32歲。

當中22歲男子傷勢危殆,32歲男子傷勢穩定,27歲男子敷藥後已出院。

第二宗槍擊案在週一晚9時22分發生,地點在Avenal大街6200號路段發生,案中一名33歲男子中槍危殆,情況穩定。

週二凌晨12時15分,Sunnymere大街6200號路段再有槍擊案發生,一名19歲男子中槍受傷,情況穩定。

當局尚未就上述案件拘捕任何人。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。