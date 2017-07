奧克蘭捷運站治安響警號 一天5輛汽車遭爆竊

By

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)多個捷運站停車場內的5輛汽車,日前遭到破壞與爆竊。

事發於上週五,在West Oakland站、Fruitvale站與Rockridge站停車場停泊的5輛汽車被人爆竊,匪徒偷走車內財物,包括手提電腦、背囊等。

警方稱,在Rockridge站,有兩輛汽車在介乎早上10時至晚上10時之間被人爆竊,匪徒被指打破一輛2016年豐田Prius汽車的後車窗,偷走一部手提電腦。

同一班匪徒亦被指打破一輛2015年Audi A4汽車的後車窗,偷走車內的物品。

同日下午3時33分,在West Oakland站,有目擊者看到兩名匪徒打破一輛2004年寶馬320汽車的後車窗,偷走放在車後座的汽車緊急安全配件。

這兩名匪徒目前仍未落網,二人被指是非洲裔,年約16或17歲,身上攜著背包。

同日下午1時15分至下午5時左右在West Oakland站,一輛2015年本田CR-V汽車的後車窗也被打破,匪徒偷走載有衣物的背包。

另外,在Fruitvale站,一輛1997年Mazda Miata汽車在清晨5時15分至下午3時左右被人爆竊,匪徒偷走一些工具和汽車音響裝置。

