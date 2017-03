By

【KTSF】

東灣奧克蘭市週一清晨一幢建築物發生4級大火,消防員正在撲救中。

事發於清晨6時10分左右,地點在San Pablo大街夾Mead大街,當局尚未披露火警詳情。

