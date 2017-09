By

東灣奧克蘭市(屋崙)一名消防隊長,涉嫌藏有超過600張兒童色情照片而被控兩項嚴重罪名。

58歲Lafayette居民Richard Chew,在奧克蘭市消防隊服務多年,警方在他的電腦以及儲存器,搜出大量兒童色情影像。

Chew週四在法庭提堂,被扣留在Contra Costa縣監獄,保釋金為20萬元。

奧克蘭消防局表示,Chew現正停職留薪,接受內部調查,Chew仍未對控罪進行答辯,他將於下星期五再度出庭。

