東灣奧克蘭市(屋崙)Lake Merritt附近一棟4層高公寓樓宇,週三凌晨發生致命火警。

消防表示,火警發生於週三凌晨約3點50分,在Fairmount大道400號路段一棟4層高公寓樓宇,4樓一個單位著火。

火警造成一人死亡,當局目前已控制火勢,未公佈死者身分,但透露死者是在著火的單位外被發現的,起火原因未明。

