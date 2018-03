By

週五凌晨東灣奧克蘭市(屋崙)580號公路附近,有汽車撞人後不顧而去,事件造成一人死亡。

警方表示,事發於週五凌晨約2點,在San Pablo大道介於33與34街間的路段,一部汽車撞人後不顧而去,造成一人死亡。

本地4號台報導指,死者為一名非洲裔女性,年齡約40幾歲,警方在死者遺體附近發現懷疑肇事汽車的碎片,推斷出肇事汽車為深色,但警方仍未得知關於肇事汽車的更多信息。

警方已封閉San Pablo大道介於33與34街間的雙向行車線以作調查,駛經該路段的汽車需要繞道而行。

