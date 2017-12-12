奧克蘭舊金山先後有華裔婦人被車撞死（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭市（屋崙）和舊金山分別發生致命車禍，兩名華裔女行人被車撞死，在奧克蘭市發生的車禍，肇事司機更不顧而去。

警方表示，週日凌晨2點20分左右，62歲奧克蘭居民Yanfen Zhao，在奧克蘭市政府Frank Ogawa廣場附近過馬路時，被一輛汽車撞倒，她頭部受重傷，送院後傷重死亡。

警方懷疑肇事汽車超速，司機事後不顧而去，肇事汽車可能是一輛四門深色房車，警方現正懸紅1萬元緝拿肇事司機，警方電話：(510) 777 8572。

另外，週六下午4點半左右，一輛豐田房車在舊金山日落區19街向南行駛時，在夾Quintara街的路口撞倒正在過馬路的69歲舊金山居民Yin Ching Tam，女事主當場死亡。

案中的司機留在現場協助警方調查。

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