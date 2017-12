奧克蘭舊金山先後有華裔婦人被車撞死（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)和舊金山分別發生致命車禍,兩名華裔女行人被車撞死,在奧克蘭市發生的車禍,肇事司機更不顧而去。

警方表示,週日凌晨2點20分左右,62歲奧克蘭居民Yanfen Zhao,在奧克蘭市政府Frank Ogawa廣場附近過馬路時,被一輛汽車撞倒,她頭部受重傷,送院後傷重死亡。

警方懷疑肇事汽車超速,司機事後不顧而去,肇事汽車可能是一輛四門深色房車,警方現正懸紅1萬元緝拿肇事司機,警方電話:(510) 777 8572。

另外,週六下午4點半左右,一輛豐田房車在舊金山日落區19街向南行駛時,在夾Quintara街的路口撞倒正在過馬路的69歲舊金山居民Yin Ching Tam,女事主當場死亡。

案中的司機留在現場協助警方調查。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。