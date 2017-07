By

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)華埠附近週三發生致命交通意外,死者是一名83歲華裔老翁。

車禍現場是Madison街夾10街,就在Lincoln廣場附近。

週三上午10點左右,83歲奧克蘭居民Feipeng Zheng過馬路時被汽車撞倒,送院後傷重死亡。

