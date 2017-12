奧克蘭市府宣布談判陷僵局 工會將持續罷工

By

【KTSF 游瑋珊報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市公務員罷工踏入第4天,勞資雙方仍未能達成共識,市府宣布談判陷入僵局,意味著下一階段會展開正式調解程序,工會指罷工將持續。

奧克蘭市府員工罷工踏入第4天,大批職工週五集會,抗議資方未有正面回應他們的訴求。

李女士說:”要讓市府知道合約關鍵,支持我們的兒童發展項目。”

有公務員說,罷工已4天,已超預期,希望盡快批出合約,讓學校重開。

工會週四拒絕資方提出的新方案,包括追溯回7月1日起加薪4%,並在2019年1月加薪1%,到6月再視乎市府收益再加1%。

新方案中,市府也承諾會撥款50萬,將奧克蘭市圖書館兼職員工轉聘為公務員。

但工會的訴求一直是在未來兩年加薪4%。

市府聲言週四提出的已是最後和最好的方案,在工會拒絕之後,市府週五正式宣布談判陷入僵局,意味著下階段會展開正式調解程序。

奧克蘭市長Libby Schaaf表示,談到市府財政穩健,這點不能妥協,一旦罷工持續,市府也已做好準備應對。



