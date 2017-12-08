奧克蘭市府宣布談判陷僵局 工會將持續罷工

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【KTSF 游瑋珊報導】

東灣奧克蘭（屋崙）市公務員罷工踏入第4天，勞資雙方仍未能達成共識，市府宣布談判陷入僵局，意味著下一階段會展開正式調解程序，工會指罷工將持續。

奧克蘭市府員工罷工踏入第4天，大批職工週五集會，抗議資方未有正面回應他們的訴求。

李女士說：”要讓市府知道合約關鍵，支持我們的兒童發展項目。”

有公務員說，罷工已4天，已超預期，希望盡快批出合約，讓學校重開。

工會週四拒絕資方提出的新方案，包括追溯回7月1日起加薪4%，並在2019年1月加薪1%，到6月再視乎市府收益再加1%。

新方案中，市府也承諾會撥款50萬，將奧克蘭市圖書館兼職員工轉聘為公務員。

但工會的訴求一直是在未來兩年加薪4%。

市府聲言週四提出的已是最後和最好的方案，在工會拒絕之後，市府週五正式宣布談判陷入僵局，意味著下階段會展開正式調解程序。

奧克蘭市長Libby Schaaf表示，談到市府財政穩健，這點不能妥協，一旦罷工持續，市府也已做好準備應對。



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