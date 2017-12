奧克蘭公務員工會與市府未達協議 週四繼續罷工（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

組織罷工的東灣奧克蘭(屋崙)市府員工工會表示,由於仍未與市府官員就新合約達成協議,週四將繼續罷工。

奧克蘭市府約3,000名員工連續兩天罷工,在市府房屋資源中心工作的員工表示,由於市府員工工資低,導致請人難,造成人力資源不夠,令他們無法有效幫助需要幫助的市民。

奧克蘭市府房屋資源中心員工Azaria Bailey說:”因為低工資,我們很難吸引足夠人來幫我們做事,我們也難找到主管,我手上個案是從前的兩、三倍,以目前人力很難幫助市民。”

在奧克蘭市府樓宇檢查局工作的員工也說,由於人手不足,導致他們工作量大增,拿同樣薪水、工時,但工作量增加。

代表員工的兩個工會與市議會週三舉行閉門會議,截至下午4點,勞資雙方的談判未有結果,爭議點是工會要求今明兩年每年加薪4%,但市府認為明年的加薪幅度要按市府的收益增長比例來計算。

奧克蘭市長Libby Schaaf表示,兩年加起來加薪8%,會對市府帶來負面影響,市府可能被迫要裁員,市政服務也將受到影響。

由於勞資雙方還未就合約達成協議,工會於是宣布週四繼續罷工,有參與罷工的員工表示,希望儘早結束罷工,以免給更多市民造成不便。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。