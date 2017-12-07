奧克蘭公務員工會與市府未達協議 週四繼續罷工（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

組織罷工的東灣奧克蘭（屋崙）市府員工工會表示，由於仍未與市府官員就新合約達成協議，週四將繼續罷工。

奧克蘭市府約3,000名員工連續兩天罷工，在市府房屋資源中心工作的員工表示，由於市府員工工資低，導致請人難，造成人力資源不夠，令他們無法有效幫助需要幫助的市民。

奧克蘭市府房屋資源中心員工Azaria Bailey說：”因為低工資，我們很難吸引足夠人來幫我們做事，我們也難找到主管，我手上個案是從前的兩、三倍，以目前人力很難幫助市民。”

在奧克蘭市府樓宇檢查局工作的員工也說，由於人手不足，導致他們工作量大增，拿同樣薪水、工時，但工作量增加。

代表員工的兩個工會與市議會週三舉行閉門會議，截至下午4點，勞資雙方的談判未有結果，爭議點是工會要求今明兩年每年加薪4%，但市府認為明年的加薪幅度要按市府的收益增長比例來計算。

奧克蘭市長Libby Schaaf表示，兩年加起來加薪8%，會對市府帶來負面影響，市府可能被迫要裁員，市政服務也將受到影響。

由於勞資雙方還未就合約達成協議，工會於是宣布週四繼續罷工，有參與罷工的員工表示，希望儘早結束罷工，以免給更多市民造成不便。

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