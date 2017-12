By

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)市府公務員罷工,導致市內絕大部分公共設施都關閉,令市民感到最不方便的是什麼?

奧克蘭市的街道,週二沒有人掃街,沒有人撿起垃圾,停車過時也沒有人抄牌,圖書館關門。

居民平常可以去圖書館,現在不能去,是否覺得不便呢?有市民說沒所謂,可以逛逛街,沒有關係。

華埠林肯社區中心週二也關了門,有平日到社區中心打球的居民說,改在外面玩,來跳舞的居民也要轉移陣地。

中心不開放,她們在外面舞照跳,可是人有三急怎麼辦?居民說,唯有付錢到店舖買東西,給一元借用廁所,美國這麼富強,現在連個洗手間都沒有,大年紀的人沒有辦法控制的。

除了圖書館和社區中心關門之外,市政府的消防和樓宇檢查服務、城市規劃部門,以及房屋部門在罷工期間都停止運作。

