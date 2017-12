By

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣奧克蘭市數千名市府公務員,計劃於週二早上進行罷工。

代表當地政府、非牟利機構、健保計劃和學校的SEIU Local 1021工會和國際職業技術工程師協會 Local 21,已經通知奧克蘭市府,他們將會在週二早上進行罷工。

今次罷工原因是工會不滿在灣區的經濟環境下,市府的加薪幅度。

上月初,兩個工會曾發起半日罷工,兩個工會代表了幾乎全市的文職人員。

警察和消防部門,以及奧克蘭聯合校區的老師將不會參加今次罷工,預計罷工將會影響奧克蘭市內的圖書館等公共服務。

