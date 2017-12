By

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)市政府工會員工罷工已經6天,圖書館、老年中心、掃街等市府服務週一繼續暫停,不過市府和工會週一開始將正式進入調解程序。

從上週二開始,接近3,000名公務員由於不滿奧克蘭市政府提出的加薪幅度進行罷工,之後連續數日,奧克蘭市政府與公務員的勞資合約談判都沒有結果,上週五的談判更陷入僵局,直到週六晚,雙方同意週一開始進行調解。

這一次罷工行動影響多個政府部門與政府服務,包括圖書館,市府經營的老人中心和托兒中心、市內的公廁、掃街服務和票控違例停車等,但警察和消防部門,以及奧克蘭聯合校區的老師不受今次罷工影響。

