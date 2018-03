奧克蘭市長提新議案 資助低收入學童上幼稚園（視頻）

By

東灣奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf和加州眾議員Rob Bonta提出議案,資助市內更多低收入和少數族裔學生就讀幼兒園,並希望幫助更多學生入讀大學。

Oakland Children’s Initiative議案計劃每年撥款3,000萬元,資助更多兒童入讀幼兒園,市府預料每年可令大約一萬名兒童受惠。

市長Schaaf表示,現時奧克蘭市學生的學業成就不如理想。

市長Schaaf說:”奧克蘭市目前只有15%取得大學證書,在高中畢業6年內,即是85%小朋友得不到所需技術,投身在灣區找到當代的工作,我們需要所有孩子贏在起跑線,讓他們贏取應得的成就。”

她又表示,市內八成白人兒童都有得讀幼稚園,但是只有大約三成的非洲裔和拉美裔兒童讀幼稚園,而全市有2,000幾名幼稚園學生是清貧子弟,他們的家庭仍在輪候申領救濟。

州眾議員Rob Bonta說:”我要講清楚,這是一個平等公義問題,最影響低收入家庭和弱勢社群。”

他們表示,將會從本週六開始收集簽名,目標在6月前取得3.5萬個簽名,議案才會正式在11月給市民公投表決。

