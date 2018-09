奧克蘭長者公寓停車場28輛車被人惡意破壞

By

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)Lake Merritt附近一個長者公寓的停車場,被人惡意破壞,有匪徒在夜間打爛停車場裡面28輛汽車,而匪徒就連停在街上的汽車都不放過。

案發現場是位於28街夾Valdez街的Westlake Christian Terrace長者公寓,週三早上住客發現,停在停車場裡的汽車,被人惡意破壞,打爛玻璃窗。

有受害長者說,匪徒只是打爛車窗,偷了幾塊錢,他自行付錢修理車窗。

長者的車無端被破壞,還要花錢修車,感到失望,傷心。

不願意透露名字的李小姐,週二晚來過夜陪父母,早上有人告訴她,她停在街上的車被打爛。

李小姐說:”(記者:有沒有遺失東西?)很奇怪,沒有遺失東西,我的車裡有許多東西,有給露宿者的水壺,有衣服等,他一件也沒拿走,只是打爛玻璃窗。”

李小姐表示,她停車在這區,車被惡意破壞的事,不是第一次。

李小姐說:”(記者:你以後如何防範?)無法防範的,因為我不是住客,所以沒有停車位,儘管有車位,好像今次那麼多長者住客,都成為受害者。”

奧克蘭市警方回覆本台查詢時表示,已經知道這次不幸的事件,並且會和長者公寓的管理層以及住客合作調查案件。

