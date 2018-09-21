奧克蘭長者公寓停車場28輛車被人惡意破壞

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【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭市（屋崙）Lake Merritt附近一個長者公寓的停車場，被人惡意破壞，有匪徒在夜間打爛停車場裡面28輛汽車，而匪徒就連停在街上的汽車都不放過。

案發現場是位於28街夾Valdez街的Westlake Christian Terrace長者公寓，週三早上住客發現，停在停車場裡的汽車，被人惡意破壞，打爛玻璃窗。

有受害長者說，匪徒只是打爛車窗，偷了幾塊錢，他自行付錢修理車窗。

長者的車無端被破壞，還要花錢修車，感到失望，傷心。

不願意透露名字的李小姐，週二晚來過夜陪父母，早上有人告訴她，她停在街上的車被打爛。

李小姐說：”（記者：有沒有遺失東西？）很奇怪，沒有遺失東西，我的車裡有許多東西，有給露宿者的水壺，有衣服等，他一件也沒拿走，只是打爛玻璃窗。”

李小姐表示，她停車在這區，車被惡意破壞的事，不是第一次。

李小姐說：”（記者：你以後如何防範？）無法防範的，因為我不是住客，所以沒有停車位，儘管有車位，好像今次那麼多長者住客，都成為受害者。”

奧克蘭市警方回覆本台查詢時表示，已經知道這次不幸的事件，並且會和長者公寓的管理層以及住客合作調查案件。

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