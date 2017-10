奧克蘭獲州府撥款4,900萬建可負擔房屋單位（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)3個房屋發展計劃,獲得州府共4,900萬元撥款,將興建過百個可負擔房屋單位,其中一個房屋計劃上週五動工。

名為Colisuem Connections的房屋發展計劃,位於奧克蘭市Coliseum捷運站,在其中一個停車場興建110個房屋單位,包括一睡房和兩睡房單位,當中一半是可負擔房屋,另一半是市價單位。

而建議中的月租由1,600元到2,000元左右,適合中等收入人士申請,奧克蘭市長Libby Schaaf表示,要解決灣區生活費高昂的問題,要從房屋和交通兩方面著手。

市長Schaaf說:”這計劃配合運輸系統,讓居民不開車改乘捷運,不用塞車,不會污染環境,他們也有多些時間陪伴家人。”

除了這個屋苑之外,位於奧克蘭華埠旁的Empyrean & Harrison酒店改建計劃,將提供百分百可負擔房屋,當局並會增設通往市中心的單車徑,這個地點也就近AC Transit巴士路線。

有鑑於房屋價格不斷飆升,以及塞車問題越來越嚴重,州長布朗最近簽署一系列房屋法例,其中包括鼓勵地方政府在公共運輸系統附近多興建可負擔房屋。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。