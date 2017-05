By

【KTSF】

東灣奧克蘭市一名9歲男童週日晚與家人外出帶狗散步時,被人開槍擊中受傷。

事發於晚上10時56分左右,地點在Fruitvale大街2700號路段,男童Isai Catalan腿部和腹部中槍,正在醫院留醫,情況穩定。

警方表示,男童並非槍手的目標,而槍手仍未落網。

事發當天正是他的生日,家人已在眾籌網站GoFundMe.com成立專頁,為他籌募醫療費用。

有意捐款的人士可瀏覽:https://www.gofundme.com/isai-caitan

任何人如能對案件提供消息,請聯絡奧克蘭市警局,電話:(510) 238-3426。

