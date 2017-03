By

【KTSF】

東灣奧克蘭市一個架空公路接駁處週三凌晨有人報稱發現一輛棄置車輛,警員到場後,在附近發現一具屍體,警方懷疑死者可能是自殺。

警方於凌晨3時半左右接獲舉報,指580公路東行線接駁4號公路東行線的架空公路接駁處,有一輛汽車停在慢線上,附近沒有司機。

警員到場調查後,在下面發現一具男屍,位置在35街夾Martin Luther King Jr. Way。

警方稱,死者有可能從架空公路處跳下死亡,應該不涉及車禍事故,警方正在搜查汽車是否有遺書。

