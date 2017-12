By

週一晚約11點半Oakland Hills一棟兩層住宅發生火警,由於大風助燃火勢,火警演變成4級大火,當地最少50戶居民需要疏散。

消防表示,火警首先發生在Oakland Montclair社區Snake路6800地段一棟正在施工的兩層住宅,由於大風,吹散出的火苗迅速點燃旁邊的建築物,然後蔓延至其他5棟民居。

消防員接報到場時,已經發現兩棟民居在焚燒,並蔓延到草叢和其他建築物,演變成4級火警。

火警中有兩棟建築被燒毀,5棟建築有不同程度的損壞,最少50戶居民被疏散到當地一個緊急庇護中心。

火警中無人受傷,消防員目前仍然在現場控制火勢。

