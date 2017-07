By

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭亞裔健康社將會擴展兒科和家庭護理服務,此外,為幫亞健社病人籌款,舊金山市長李孟賢將會跟奧克蘭市長Libby Schaaf週一打一場慈善高爾夫球賽。

屋崙華埠商會董事陳錫澎說:”除了打高爾夫球可聯誼之外,最終目的是希望籌款,幫助到很多有需要的病人。”

新增的兒科和家庭護理中心,將會設在亞健社醫院三樓,資金大約是200萬元,中心表示這類服務一向供不應求,尤其是對於移民和低收入家庭來說很重要。

亞健規劃發展主任Julia Liou說:”我們的低收入家庭兒童,那些處於貧窮的,面對很多特殊健康問題,所以我們中心都在最前線面對,例如是兒童肥胖及哮喘病等。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。