By

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市議會表決通過加強監管市內的大麻銷售,包括要申請牌照及對其徵稅等。

市議會週三二讀並一致通過奧克蘭市議員Rebecca Kaplan的提案,提案規定,在市內開設康樂大麻店,必須要向市府與州府申請許可證,提案同時要求對大麻店徵稅,以資助市內的公共服務。

本提案亦要求對那些僅提供送貨服務的大麻藥店劃分合法地點,並在平等權益議案下,列明在申請開設康樂大麻店時,可使用的居住及收入文件。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。