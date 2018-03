By

東灣奧克蘭(屋崙)國際機場1號航站樓,週二晚有一輛SUV汽車失控撞到旅客,造成4人受傷,當局表示,事件並不涉及恐怖襲擊。

阿拉米達縣(Alameda)警方消息指,事發在週二晚6點15分,當時該輛SUV的司機是無證駕駛,而且不熟悉駕駛SUV,懷疑當時他的腳卡在油門。

事件中有3名旅客被車撞倒受輕傷,均送院治療,另外一名旅客則被SUV撞飛的行李撞倒,同樣受輕傷。

警方一度關閉通往1號和2號航站樓的道路,導致機場外交通堵塞,不少旅客錯過航班。

更有旅客為趕飛機,落車趕到航站樓,警方最終在晚上8點重開道路。

該名54歲的司機涉嫌嚴重疏忽駕駛造成人身傷害和無證駕駛被捕,警方暫未公佈該司機的身份。

