美國職籃金州勇士隊連續兩年贏得NBA總冠軍,週二球隊返回東灣奧克蘭市舉行勝利巡遊,與萬千球迷分享喜悅。

巡遊在早上11時開始,一眾球迷在巡遊舉行數小時前已在巡遊路線等候,期望在最佳的位置,近距離看看心儀球星的風彩。

主辦單位估計,週二會有多達100萬球迷現身觀看巡遊。

Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant等球星分乘多輛雙層巴士,在上層與球迷揮手見面。

勇士隊在過去4年,3度奪得NBA總冠軍,在今屆的總決賽更以所向披靡的姿態,連續4場擊敗克利夫蘭騎士,在上週五的第4場賽事,以108對85大比數勝出,有體育評論員說,NBA正經歷勇士皇朝。

